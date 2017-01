La Drôme Laboratoire

Le laboratoire départemental de la Drôme est un des leaders français de l'analyse en hydrologie et environnement, en sécurité alimentaire et en biologie.

Protection de l'environnement et particulièrement de l'eau, sécurité alimentaire et santé animale sont les trois domaines d'activité du laboratoire, situé à Valence dans la Drôme.

Réaliser des prestations d'analyses, de prélèvements et de conseils. Mettre à disposition des entreprises, des collectivités et des particuliers un outil technique performant d’analyses et d’évaluation de la qualité des substrats dans les domaines de l’environnement, de l’agroalimentaire et de la biologie vétérinaire.

Apporter son expertise technique aux décideurs publics et privés en matière d'environnement, de gestion de l'eau, d'agriculture et d'industrie agroalimentaire.